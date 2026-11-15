Korkutan anlar, beton zemine çarpan futbolcunun dili boğazına kaçtı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 'nde oynanan Nusaybin Belediyespor-Siirtspor karşılaşmasında iki futbolcunun saha kenarındaki beton zemine çarpması korku dolu anlara neden oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'de Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, kısa süreli paniğe neden oldu.

Nusaybin'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı.

Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı.