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Korkutan anlar, beton zemine çarpan futbolcunun dili boğazına kaçtı

15.11.2026 16:27

Korkutan anlar, beton zemine çarpan futbolcunun dili boğazına kaçtı
IHA

Sağlık ekipleri, sakatlanan futbolculara müdahale etmek için saha içine girdi.

İHA
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ndeki Nusaybin Belediyespor-Siirtspor maçında iki futbolcunun beton zemine çarpması korku dolu anlara neden oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan Nusaybin Belediyespor-Siirtspor karşılaşmasında iki futbolcunun saha kenarındaki beton zemine çarpması korku dolu anlara neden oldu.

 

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'de Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, kısa süreli paniğe neden oldu.

 

Nusaybin'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı.

 

Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı.

IHA

Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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