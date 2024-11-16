Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya konuk olacak
Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.
Arnhem kentindeki oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Korumalı Futbol Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında İrlanda'yı 41-18 yenmişti.
Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.
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