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Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya konuk olacak

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.

Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya konuk olacak

Arnhem kentindeki oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Korumalı Futbol Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında İrlanda'yı 41-18 yenmişti.

Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.

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