Kosova - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Kosova, İsveç karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Kosova - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KOSOVA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Kosova ve İsveç karşı karşıya geliyor. Pristina'da, Stadiumi Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

