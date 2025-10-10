Kosova - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Kosova - Slovenya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Slovenya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kosova - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



KOSOVA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Pristina'da, Stadiumi Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadele 10 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

