Kosova'da Türkiye maçı öncesi şaşkınlık. "Bugüne kadar hiç olmadı"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da milli futbol takımı teknik direktörü Franco Foda, finale hak ederek geldiklerini ve şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Foda, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

“ŞANSIMIZ YÜZDE 50”

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin olduğuna dikkati çeken Foda, "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

“TAKTİĞİMİ AÇIKLAYAMAM”

Türkiye'nin kısa paslarla rakip kaleye gittiğini belirten Foda, "Hangi taktikle çıkacağımı tabii ki burada açıklayamam ama topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız." açıklamasında bulundu.

“BUGÜNE KADAR HİÇ BU KADAR GAZETECİ OLMADI”

Kosova'da ve maçın oynanacağı Priştine'de büyük bir coşku ve motivasyon olduğunu vurgulayan Foda, "Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı." diye konuştu.

“EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ…”

Kendi kariyeri için Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten Foda, yarınki maçta savunma anlamında gereken önlemleri alacaklarını söyleyerek, "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız." açıklamasını yaptı.

MURIQI: "TÜRKİYE'DE ÇOK KALİTELİ AYAKLAR VAR"

Franco Foda'yla birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan Vedat Muriqi, 8 sene Türkiye'de forma giydiğini hatırlatarak "Hepsi benim arkadaşım. Ama yarınki maçın önemi bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Romanya ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını izlediğini dile getiren Muriqi, "İlk yarıda Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Romanya o maçta biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." diye konuştu.