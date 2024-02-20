Kötü sonuçların ardından Marsilya'da Gattuso gönderildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, İtalyan teknik direktörü Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Gennaro'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyor ve onlara gelecek için iyi şanslar diliyoruz." denildi.



46 yaşındaki teknik adam, daha önce Palermo, Milan, Napoli ve Valencia gibi önemli Avrupa kulüplerini de çalıştırmıştı.



Ligdeki son 6 maçında 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Olimpik Marsilya, 22 hafta sonunda 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

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