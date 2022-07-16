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Koulibaly, resmen Chelsea’de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly’i transfer etti.

Haberler - İHA 16.07.2022 - 11:08

Koulibaly, resmen Chelsea’de

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2022-2023 sezonuna yaptığı transferler ile iddialı girmek isteyen İngiliz devi Chelsea, Napoli’den Kalidou Koulibaly’i 38 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Senegalli defans oyuncusu Londra’ya gelerek kulüp binasında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Chelsea’ye katıldığı için mutlu olduğunu aktaran 31 yaşındaki oyuncu, “Chelsea dünyada büyük bir takım ve benim hayalim de her zaman Premier Lig’de oynamaktı. Benim Premier Lig’e gelmemi gerçekten istiyorlardı. İyi arkadaşlarım olan Edou ve Jorginho ile konuştuğumda seçimimi kolaylaştırdılar, bu yüzden bugün burada olmaktan gerçekten mutluyum. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum, umarım sezon gerçekten güzel geçer ve taraftarlara güzel anlar yaşatacağız” açıklamasında bulundu.

8 sezon Napoli forması giyen Koulibaly, bu süre zarfında İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandı.

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