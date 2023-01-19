Kovulan Davide Nicola 2 gün sonra göreve döndü

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İtalya Ligi ekiplerinden Salernitana'da 8-2'lik Atalanta maçı sonras kovulan teknik direktör Davide Nicola, 48 saat sonra görevine döndü.



Nicola'nın ardından Roberto D'Aversa, Rafa Benitez ve Leonardo Semplici gibi teknik direktörlerle görüşen Salernitana yönetimi bu isimlerle anlaşamadı.



Kulüp başkanı Danilo Iervolino gelişmelerin ardından yeniden kulübe dönmesi için Nicola'yı aradı ve 49 yaşındaki teknik direktör de teklifi kabul etti.



BAŞKANA TEŞEKKÜR



Nicola yaptığı açıklamada hem kulüp başkanına hem de sportif direktör Morgan De Sanctis'e kendisine olan güvenden ötürü teşekkür etti. Oyuncu kadrosuna ve takıma güvendiğini belirten Nicola yeniden Salernitana'yı çalıştırmaktan büyük bir mutluluk duyacağını belirtti.



Serie A'da oynadığı son altı karşılaşmada iki puan toplayabilen Salernitana, ligde 16. sırada yer alıyor.

