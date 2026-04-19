Kral Kupası'nda zafer Sociedad'ın

İspanya Kral Kupası'nda (Copa del Rey) final heyecanı Sevilla Olimpiyat Stadı'nda yaşandı.

Maçın henüz 13'üncü saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, organizasyon tarihinde atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

19'uncu dakikada Lookman'ın golüyle Atletico Madrid 1-1 eşitliği sağladı. Sociedad ise 45+1'de Oyarzabal'ın penaltısıyla 2-1 öne geçti. Madrid ekibi 83'te Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp finali uzatmalara taşıdı.

Real Sociedad, uzatma bölümleri de 2-2 tamamlanan maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.