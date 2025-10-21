Kritik maç öncesi Bodo/Glimt cephesinden Galatasaray'a büyük övgü: "Orada oynamak bir ayrıcalık | Cesur olacağız"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i konuk edecek.



22 Ekim Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE PLAY-OFF'TAN BAŞLADILAR



Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.



İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE



Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.



Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Norveç temsilcisi, tarihindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.



MORALLİ GELİYORLAR



Bodo/Glimt, Norveç Ligi'ndeki son karşılaşmasında Sarpsborg 08'i 5-2 yendi.



Teknik direktör Kjetil Knutsen'in yönetimindeki Bodo/Glimt, ligin 25. haftasındaki maçta Sarpsborg 08'i deplasmanda 5-2 yenerek, 55 puana yükseldi.



Ligde 1 maçı eksik olan bulanan Bodo/Glimt, 56 puana sahip lider Viking'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Bodo/Glimt futbolcusu Jens Hauge, Tottenham'a karşı attığı gol sonrası böyle sevindi.

BODO/GLIMT CEPHESİNDEN ÖZEL AÇIKLAMALAR



Bodo/Glimt Sportif Direktörü Havard Sakariassen, Galatasaray ile oynanacak olan kritik maç öncesi ntv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılılara karşı cesur oynamaları gerektiğini söyleyen Sakariassen; Galatasaray taraftarı, kulüp yönetimi ve transferlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.



İşte Bodo/Glimt Sportif Direktörü Havard Sakariassen'in ntv.com.tr'ye verdiği özel röportaj:



"YILLARIN GETİRDİĞİ BİR KÜLTÜR"



Soru: Bodo/Glimt'i uzun süredir takip ediyorum. Özellikle geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarınız takdir edilesiydi. Bu yükselişin altında yatan çalışmalardan bahsedebilir misiniz?



Havard Sakariassen: Aslında bu, cevaplaması zor bir soru çünkü başarının arkasında birçok katman var. Ancak özüne baktığımızda her şey; performans, gelişim, aidiyet ve birliktelik gibi değerlere gerçekten bağlı kalan bir kültürün getirisi. Yıllardır süreklilik içinde çalışma ayrıcalığını yaşadık ve gerçekten inandığımız şeylere dayanarak işleri kendi bildiğimiz gibi yürüttük. Sabit hedefler yerine yaptığımız her şeyde en yüksek potansiyeli elde edebilmek için güçlü bir arzu ve hırsla çalışıyoruz.



"BAŞARISIZLIKLARIMIZDAN DERS ALIYORUZ"



Soru: Transfer piyasasında hem kadronuza kattığınız hem de sattığınız oyunculara bakıldığında yüksek bir başarı oranına sahipsiniz. Finansal sürdürülebilirlik konusunda dikkat çekici bir grafiğiniz var. Türk kulüpleri ise bu konuda oldukça zayıf kalıyor. Transferdeki bu başarınızı neye borçlusunuz? Türk kulüplerine bir öneriniz var mı?



﻿Havard Sakariassen: Tavsiye vermenin bizim işimiz olduğunu düşünmüyorum; yaptığımız iş inanılmaz derecede zor, karmaşık ve aynı zamanda ödülünü aldığınız bir iş. Biz sadece Bodo/Glimt için akıllıca kararlar almaya ve işleri kendi bildiğimiz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Asla başarısız olmuyoruz diyemem ancak başarısızlıklarımızdan ders çıkararak ilerliyoruz.

Bodo/Glimt Sportif Direktörü Havard Sakariassen (solda) ile takımın malzemecisi Tor Karlsen (sağda)

"GALATASARAY'IN STADINDA OYNAYACAK OLMAKTAN DOLAYI AYRICALIK DUYUYORUZ"



Soru: Galatasaray taraftarlarının Liverpool karşısında oluşturduğu atmosferi gördünüz mü? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?



﻿Havard Sakariassen: Liverpool maçındaki atmosferi görmedim ancak harika bir stadyuma gittiğimizin farkındayız. Orada oynayacak olmaktan dolayı büyük ayrıcalık duyuyoruz. İstanbul'a en iyi performansımızı sergilemek için gideceğiz.



"HER OYUNCUYA KARŞI TETİKTE OLMALIYIZ"



Soru: Galatasaray ile oynayacağınız maçta en çok dikkat etmeniz gereken futbolcu sizce kim?



﻿Havard Sakariassen: Galatasaray'da birinci sınıf kalitede yeteneklere sahip birçok mükemmel isim var. Her oyuncuya karşı tetikte olmalı, dikkat etmeliyiz. Ancak bunu yaparken Bodo/Glimt olduğumuzu hatırlamalı ve cesur olmalıyız.

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında takımına büyük bir destek vermişti.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM OYUNU SERGİLEMEK İSTİYORUZ"



Soru: "Türkiye'ye Galatasaray'ı yenmek için geleceğiz." diyebiliyor musunuz?



﻿﻿Havard Sakariassen: Aslında bunu düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan harika bir mücadele sergilemek ve güçlü bir takım oyunuyla sahada var olmak.



"GALATASARAY'DAKİ OYUNCULAR HARİKA AMA..."



Soru: Galatasaray'dan bir ya da daha fazla ismi kadronuza katma şansınız olsaydı hangi futbolcuları isterdiniz?



﻿Havard Sakariassen: Galatasaray'da birçok harika futbolcu var ancak bu tür sorular tamamen varsayımsal olduğu için üzerine enerji harcamak istemiyorum.