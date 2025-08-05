Kritik maç öncesi olay itiraflar: "Hiç istemiyorduk, Fenerbahçe ders almıştır"

Fenerbahçe'de nefeser tutuldu, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanı için geri sayıma geçildi...



Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek rövanş öncesi avantajı ele geçirmek istiyor.



Hollandalı gazeteciler Tim Duijverman ve Jan Sommerdijk, kritik müsabaka öncesi ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.



İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçı öncesi Hollandalıların gözünden değerlendirmeler:



TIM DUIJVERMAN/SOCCERNEWS.NL: "EN ETKİLİ OYUNCU MARSİLYA'YA GİTTİ"



Feyenoord'un en etkili oyuncusunu düşündüğünüzde aklınıza hangi isim geliyor?



"Son birkaç haftada Feyenoord'un en etkili oyuncusu takımı bırakıp Marsilya'ya gitti. Igor Paixao bu takımın kale önündeki en etkili ismiydi. Yeteneklerini, gollerini ve asistlerini çok özleyeceğiz. Gol yollarında etkili olan ve asist yapabilen isimler bulunuyor: Sem Steijn ve Luciano Valente. Hollanda'nın en iyi isimleriyle rekabet edebileceklerini gösterdiler. Steijn geçen sezon ligde 27 gol kaydetti. Takip edilmesi gereken bir oyuncu. Fenerbahçe, geçen sezon Twente ile karşılaştığında onu zaten görmüştü." "FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİYORLARDI"



Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesi Hollanda taraftarları tarafından nasıl karşılandı?



Feyenoord cephesindeki çoğu kişi, Fenerbahçe ile eşleşmek istemiyordu. Çünkü kağıt üzerindeki en iyi takım onlardı. Servette, Brann ve Viktoria Plzen daha kolay görünen seçeneklerdi. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu ve çılgın bir teknik direktörü var. Feyenoord, Avrupa'da Jose Mourinho ile defalarca karşılaştı ve sonunda hep kaybetti. Ayrıca Mourinho'nun o maçlardaki davranışları da Rotterdam'da bir nefret unsuru oldu.

"İKİ TAKIM DA İYİ BİR SEZON ÖNCESİ GEÇİRMEDİ" Eşleşmenin favorisi hangi takım?



Bence favori yok, şanslar yüzde 50'ye 50. İki takımın da sezon öncesi dönemini pek iyi geçirdiği söylenemez. Bu yüzden şu anda tahmin yapmak biraz zor. Feyenoord takımının yarısı yeni ve geçtiğimiz pazar günü ilk iyi maçlarını oynadılar. Wolfsburg'a karşı 4-0'lık bir galibiyet aldılar. Umarım bunu Avrupa'da ve sezonun geri kalanında sürdürebilirler. "MOURINHO EMEKLİ OLMALI"



Jose Mourinho ve Robin van Persie teknik direktör olarak karşı karşıya... Nasıl bir karşılaşma olacak?



İki teknik direktör de birbirinden tamamen farklı. Robin van Persie iyi adam, Mourinho ise sürekli şikayet eden kötü adam rolüne. Roma'da görev yaptığı dönem, Arne Slot'a kötü bir davranış sergilemişti. Jose Mourinho yıllardır görevinin başında ve bence artık emekli olmalı. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğuna şüphe yok ama son 5 yılına baktığımızda kariyerini noktalaması gerektiği açıkça ortada. Robin'e gelince... Geçen sezon Heerenveen'de teknik direktörlük kariyerine zorlu bir başlangıç yapmıştı. Mücadeleye hazır olmayan bir kadroyla hücum oynamak istedi ve bu nedenle çok gol yediler, kötü sonuçlar aldılar. Feyenoord'un onu istemesi büyük bir sürprizdi. Ancak şimdiye kadar her şey iyi gidiyor. Oyunu olgunlaştı ve ne yapmak istediğini anlayabiliyorsunuz. Takımıyla iyi ilgileniyor ve iyi iş çıkarıyor. "GEÇEN YIL BİR DERS OLMALI"



Fenerbahçe, Feyenoord karşısında nelere dikkat etmeli?



Fenerbahçe, Hollanda'da takım olarak oynadığının farkında olmalı. De Kuip gibi bir stadyumda oynarken bu şart. Ayrıca konsantrasyonlarını kaybetmemeleri, sakin ve profesyonel kalmaları gerektiğinin farkında olmalılar. Geçen yıl Twente'ye karşı çok şanslıydılar, bu onlar için bir ders olmalı.

JAN SOMMERDIJK/OMROEP GELDERLAND:



"SÜRPRİZLER YAPABİLİR"



Feyenoord'un en etkili oyuncusunu düşündüğünüzde aklınıza hangi isim geliyor?



Bu soruya Anis Hadj Moussa cevabını vermeliyim. Hiç kimsenin beklemediği sürprizler yapan yetenekli bir hücumcu.



"FENERBAHÇE İLE BİR GEÇMİŞ VAR"



Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesi Hollanda taraftarları tarafından nasıl karşılandı?



Çok mutlu oldular. Fenerbahçe ile bir geçmişleri bulunuyor. 2002'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde onlara karşı oynamıştık. Bu maç, Feyenoord için iyi geçmişti. Her taraftar, Fenerbahçe gibi bir rakibi fanatik taraftarları nedeniyle çok sever. Ayrıca Fenerbahçe'de forma giymiş Robin van Persie, Dirk Kuyt ve Pierre van Hooijdonk gibi Feyenoord'un ikon oyuncuları var.

"FAVORİ FENERBAHÇE"



Eşleşmenin favorisi hangi takım?



Kesinlikle favori Fenerbahçe. Feyenoord hala toparlanıyor, Paixao ve Hacko gibi iki önemli oyuncusunu kaybetti. Yeni isimler de hala takıma adapte olmaya çalışıyor. Fenerbahçe ise geçen sezona kıyasla çok daha deneyimli ve daha az değişiklikle sahaya çıkacak.



"MOURINHO SAYGI DUYACAKTIR AMA..."



Jose Mourinho ve Robin van Persie teknik direktör olarak karşı karşıya... Nasıl bir karşılaşma olacak?



İyi bir maç olacak. Robin gerçek bir centilmen ve Mourinho da futbolculuk geçmişinden dolayı ona saygı duyacaktır. Ancak her şey maçın gidişatına bağlı. Mourinho'nun futbola bakışında maç içinde herhangi bir adaletsizlik varsa sözlü olarak agresif bir teknik direktöre dönüşebileceğini ve Feyenoord ile van Persie'yi suçlayabileceğini biliyoruz. Ancak bence bu iki teknik adam arasında sorun olmayacak.



"VAN PERSIE BÜYÜK BİR İŞ YAPTI"



Fenerbahçe, Feyenoord karşısında nelere dikkat etmeli?



Feyenoord, Sem Steijn gibi her zaman gol atan ancak büyük maçlarda asla kaleyi göremeyen bir hücumcu orta sahaya sahip. Ancak golü koklamak onun kanında var. Anis Hadj Moussa ise tamamen beklenmedik işler yapan bir kanat oyuncusu. Özel yetenekleriyle sanki sokak futbolu oynarcasına sahada bulunuyor. Robin van Persie geçen yıl Feyenoord'u gerçek bir takıma dönüştürdü ve hücum oynamaya teşvik etti. Muhtemelen takım şu anda böyle oynamaya hazır değil.