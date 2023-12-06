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Krunic adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de devre arası transfer sezonunda kancayı Milan'da forma giyen Rade Krunic'e taktı. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da ilgilendiği bilinen Boşnak oyuncunun Ocak ayında sarı-lacivertli ekibe katılacağı öne sürüldü.

Krunic adım adım Fenerbahçe'ye

'de ara transfer dönemine yaklaşılırken takviye çalışmalarını hızlandırdı.

Orta sahaya ve stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde önceliği 6 numara olarak belirledi.

Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz transfer sezonunda transferi gerçekleşmeyen Rade Krunic için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu kaydedildi. 

Boşnak futbolcunun Ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Öte yandan Milan'ın son lig maçında Frosinone'ye karşı forma giymeyen Krunic'in sarı-lacivertlilere net bir mesaj gönderdiği kaydedildi.

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