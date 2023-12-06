Krunic adım adım Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de ara transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe takviye çalışmalarını hızlandırdı.

Orta sahaya ve stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde önceliği 6 numara olarak belirledi.

Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz transfer sezonunda transferi gerçekleşmeyen Rade Krunic için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Boşnak futbolcunun Ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Öte yandan Milan'ın son lig maçında Frosinone'ye karşı forma giymeyen Krunic'in sarı-lacivertlilere net bir mesaj gönderdiği kaydedildi.