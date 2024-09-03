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Krunic, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de Rade Krunic, Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu.

Krunic, Fenerbahçe'den ayrıldı

, 30 yaşındaki orta saha Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da sürdürecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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