Krunic, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da sürdürecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

