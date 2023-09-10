Küba'dan Türkiye'ye uzanan hikaye: "Vargas Hava Yolları"

FENERBAHÇE KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ



Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Vargas'a, 2018'de Fenerbahçe kapıları açıldı. Kulüp başkanı Ali Koç ile voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt'ın yoğun çabasıyla Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Vargas, Türkiye'ye bu vesileyle giriş yaptı.



Vargas'ın Türkiye'ye gelmesinde büyük rol oynayan kadın yönetici Simla Türker Bayazıt, bu transfer için "Fenerbahçe'nin Türk voleyboluna armağanıdır" demişti. Dediği gibi de oldu. Sadece voleybola ilgi duyanlar değil tüm Türkiye'nin gönlünü kazandı



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ VE MELİSSA VARGAS, T.C. VATANDAŞI OLDU



Vargas'ın milli takımla başarıya giden yolculuğu ise 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı vatandaşlık kartı ile başladı.



Melissa Vargas, henüz 19 yaşında Fenerbahçe'de gösterdiği performansla bir anda tüm Avrupa'nın dikkatini üzerinde topladı.



Vargas'ı özellikle o zaman Fenerbahçe'deki antrenörü olan Zoran Terzic, Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştırdığı için ülkesine kazandırmak istedi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vargas'ın potansiyelini gördüğü için oyuncuya ay-yıldızlı formayı giydirmek için çaba gösterdi.



Sırbistan'la anlaşmak üzere olan Küba asıllı oyuncu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve kendisinin büyük katkısıyla Melissa Vargas, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 10 Nisan 2021'de aldığı kimlik hakkının süresi 2 yılı tamamlayınca tarih üstüne tarih yazan milli takım hikayesine başlamış oldu.





İKİ YIL BEKLEDİ, MİLLİ TAKIMLA ZİRVEYE ÇIKTI



Melissa Vargas, statü gereği vatandaşlığından sonra 2 yıl milli takımda forma giyemedi.



Sürenin dolmasıyla Cumhuriyet'in 100. yılında ay-yıldızlı formaya kavuşan Melissa Vargas, ilk önce FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye'yi zafere taşıyan isimlerden oldu. Vargas, Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdiği performansla "En Değerli Oyuncu" (MVP) olarak "Filenin Sultanları"nı ilk kez şampiyonluğa taşıdı.



'VARGAS HAVA YOLLARI' 3 METRE 26 SANTİMETREYE YÜKSELİYOR



Yaptığı smaçlarla 3 metre 26 santimetreye kadar yükselen Vargas, Türk halkı tarafından "Vargas Hava Yolları" yakıştırmasını aldı.



"BİZDEN BİRİ GİBİ, 41 KERE MAŞALLAH"

Vargas, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'a attığı 41 sayıyla müthiş bir performans ortaya koydu. 41'inci sayısı şampiyonluğun gelmesindeki son sayısıydı. Maçı anlatan TRT Spikeri Mehmet Sevinç'in de maç sayısında söylediği gibi Vargas kendisine '41 kere maşallah' dedirtti.



FORMA NUMARASI MALATYA'NIN PLAKA NUMARASI



Vargas'ın 44 numaralı formayı giymesinin nedeni ise Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Malatyalı olması. Vargas'ın Malatya'nın plaka numarası 44'ü giydiğine dikkat çeken Üstündağ, "Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve 'Ben de Malatyalıyım' diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu" açıklamasında bulunmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin