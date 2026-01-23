Küfür edip İsrail bayrağı açtılar, Ergin Ataman çılgına döndü: "Soyunma odası önünde beklediler"
23.01.2026 10:31
İsrailli taraftarlar, Türk antrenör Ergin Ataman'a küfür etti ve saldırı için soyunma odasının kapısına kadar indi. Ataman maç sonu isyan etti.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Ataman parkeye çıkarken yüzüne doğru İsrail bayrağı sallandı.
Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar ise Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.
İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.
Maccabi Tel Aviv, Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.
Ataman maç içinde sık sık hakeme itirazda bulundu
“SOYUNMA ODASININ ÖNÜNE GELDİLER”
Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.
Ataman, "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullandı.
Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.
Ataman, hakemle tartışma halinde
ATAMAN'IN GÜVENLİKLERLE BİRLİKTE SAHAYA ÇIKTIĞI ANLAR