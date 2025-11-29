Küllerinden doğan Muçi: "Asla pes etmeyin"
29.11.2025 22:29
Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş
Trabzonspor'da iki haftadır yükselen bir performans gösteren Muçi, "Hayatta asla pes etmeyin." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi Başakşehir maçında 3. golünü kaydetti.
Geçen hafta RAMS Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, Konya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"ASLA PES ETMEYİN"
Muç, "Asla pes etmemelisiniz hayatta. İlk haftalar istediğim gibi geçmedi ama her şey bir anda değişebiliyor. Odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
MUÇİ'NİN GOLÜ
Url'i kontrol ediniz