Kulübü satacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

Geçen sezon averajla kümede kalan Hull City'yi satacağı öne sürülen Acun Ilıcalı iddiaları yalanladı.

Ilıcalı konu hakkında, "Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Böyle bir soru soruldu, kulüpten de ilgi olması normal diye cevap verildi. Çünkü kadromuzun şu andaki değeri 50 milyon euronun üzerinde, geldiğimizde 20 milyon euro civarındaydı. Biraz daha yukarı çıkacak bu. Potansiyel olarak iki katına kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. İlgi olması normal dedik. Kulübü satmak gibi bir düşüncem şu anda yok." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Ilıcalı, Fenerbahçe'de görev yaptığım için gururluyum. Geçtiğimiz sezonu analiz etmek değil, gelecek sezonu konuşmam gerekirse, geçmişi konuşmayı sevmiyorum şu anda, iyi bir kadro kuruluyor." dedi.