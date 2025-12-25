"Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı, bu görev için geldim" diyen Talisca'dan transfer sorusuna yanıt
25.12.2025 15:44
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken Talisca bu sene şampiyon olacaklarını ifade ederek kariyeri hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, ülkesinde Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
“Fenerbahçe'de gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim.” diyen Talisca, "Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
“Brezilya'ya geri dönüş yapacak mısın?" sorusuna ise Talisca şu yanıtı verdi:
"Şu anda değil. Şu anda odak noktam burada, odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Henüz bu konuları düşünmüyorum."
Talisca her 108 dakikada 1 gol kaydetti
İLK YARININ EN GOLCÜSÜ
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 9 gol atan Anderson Talisca, takımın en golcüsü olmuştu.
Ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın tamamında 973 dakika forma giyip 9 gol kaydeden Anderson Talisca, her 108 dakikada 1 gol atmayı başardı.
Fenerbahçe'de Talisca'yı 8 golle Marco Asensio ve 7 golle Youssef En-Nesyri takip etmişti.