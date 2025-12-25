"Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı, bu görev için geldim" diyen Talisca'dan transfer sorusuna yanıt

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, ülkesinde Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.



“Fenerbahçe'de gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim.” diyen Talisca, "Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.



“Brezilya'ya geri dönüş yapacak mısın?" sorusuna ise Talisca şu yanıtı verdi:

"Şu anda değil. Şu anda odak noktam burada, odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Henüz bu konuları düşünmüyorum."