Kulüp acı haberi duyurdu: Kaza yapan futbolcu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da mücadele eden Las Palmas'ın genç futbolcusu Zeben Ramos, trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası 15 gün komada kalan Ramos'tan acı haber geldi. Kulübü tarafından Ramos'un hayata veda ettiğini duyuruldu.

HEM KÜME DÜŞTÜLER HEM FUTBOLCULARINI KAYBETTİLER

32 puanda ve 19. sırada kalarak bu sezon küme düşen Las Palmas, bu haberle yıkıldı.

Yapılan açıklamada, "Ailesine, dostlarına, takım arkadaşlarına ve futbol kariyeri boyunca kendisine eşlik eden herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.



9 Haziran'da İspanya'nın Büyük Kanarya bölgesinde kaza yapan 23 yaşındaki genç futbolcu stoper ve sol bek bölgelerinde oynuyordu.



Ramos, futbola İspanya'nın Huesca takımında başlamıştı.

KULÜBÜNDEN VEDA VİDEOSU