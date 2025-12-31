Kulüp başkanı açıkladı! "Galatasaray'dan teklif geldi ama transfer edilmedi"

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da başkan Sinan Kanlı, altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'a talip olan kulüpler olduğunu ancak transfere onay vermediklerini açıkladı.

Yaz döneminde ismi Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılan 16 yaşındaki futbolcu için kendi dönemlerinde Galatasaray'ın kapılarını çaldığını ifade eden Sinan Kanlı, "Osman Utkan Gülalan için Galatasaray'dan teklif gelmesine rağmen transfer edilmedi ve oyuncumuz profesyonel yapıldı." ifadelerine yer verdi.