Kulüp başkanı açıkladı! "Galatasaray'dan teklif geldi ama transfer edilmedi"
31.12.2025 13:54
Son Güncelleme: 31.12.2025 14:20
DHA
Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da başkan Sinan Kanlı, altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'a talip olan kulüpler olduğunu ancak transfere onay vermediklerini açıkladı.
Yaz döneminde ismi Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılan 16 yaşındaki futbolcu için kendi dönemlerinde Galatasaray'ın kapılarını çaldığını ifade eden Sinan Kanlı, "Osman Utkan Gülalan için Galatasaray'dan teklif gelmesine rağmen transfer edilmedi ve oyuncumuz profesyonel yapıldı." ifadelerine yer verdi.
Altay'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Osman, 5 maçta toplam 68 dakika süre aldı.
Genç krampon ayrıca U17 ve U19 takımında 2'şer kez forma giydi.
YUSUF DEMİR'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR
Öte yandan Galatasaray'a 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelen Yusuf Demir'in sözleşmesi feshedilecek.
Demir'in 1. Lig ekibi Amedspor'a transfer olması bekleniyor.
Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 25 maçta süre aldı. Demir bu karşılaşmalarda 2 gol - 2 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaraylı Yusuf Demir.