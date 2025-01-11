Kulüp başkanı maç izlerken kalp krizi geçirip vefat etti

Manisa’da yıllardır amatör futbola destek veren amatörün duayenlerinden olan ve muhtarlıkta yapan Ömer Şen, hayata gözlerini yumdu. Manisa 1. Amatör Küme’de mücadele eden Akmescitspor-Hamzabeylispor maçının 33. dakikasında Akmescitspor Başkanı Ömer Şen, kalp krizi geçirdi.

8 Eylül Hastanesine kaldırılan Ömer Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şen'in ölüm haberi başta amatör spor kulüplerinde olmak üzere Manisa'da büyük bir üzüntüye neden oldu.

