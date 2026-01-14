Kulüp başkanı resmen açıkladı. "Fenerbahçe'den bonservisini aldık"

Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürerek büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, ara transfer dönemini de oldukça hareketli geçiriyor.

Kadrosuna dikkat çeken takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiraladıkları ismin bonservisini aldıklarını açıkladı.

“FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK”

Radyospor'a konuşan Açıkalın, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe ile anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık. Emre Mor için ise bize gelen resmi bir durum yok." ifadelerini kullandı.