Kulüp başkanı resmen açıkladı. "Fenerbahçe'den bonservisini aldık"
14.01.2026 16:20
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer dönemindeki hareketlilik devam ederken Süper Lig ekibinin başkanı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı.
Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürerek büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, ara transfer dönemini de oldukça hareketli geçiriyor.
Kadrosuna dikkat çeken takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiraladıkları ismin bonservisini aldıklarını açıkladı.
“FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK”
Radyospor'a konuşan Açıkalın, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe ile anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık. Emre Mor için ise bize gelen resmi bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Burak Kapacak
Açıkalın sözlerine şöyle devam etti:
"Dinamo Zagreb'den sağ bek Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaştık."
Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor, 15 puanla 16. basamakta yer alıyor.