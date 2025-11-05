Kulüp başkanı resmen açıkladı: "Galatasaray bırakırsa hemen alırım!"
05.11.2025 19:50
Haber Merkezi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiralanan Eyüp Aydın ile ilgili konuştu.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Malta ekibi Hamrun ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, hem Hamrun maçı hem de Galatasaray'dan kiralanan Eyüp Aydın ile ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
İşte Yıldırım'ın sözleri:
“GALATASARAY BIRAKIRSA HEMEN ALIRIM”
"Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen alırım."
Samsunspor antrenmanından Eyüp Aydın'ın görüntüsü
“HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE ŞAMPİYON OLMAK”
"Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz."
“YENİ BİR KULÜP ALABİLİRİM”
"Avrupa Kupaları'nda 2'de 2 yaptık amacımız Hamrun'u mağlup ederek yolumuza kayıpsız devam etmek ve grupta avantaj yakalamak. Hamrun Malta Ligi takımı, Malta ile ilişkilerim çok iyi bundan 2 yıl önce Malta Devlet Başkanı ülkelerinden kulüp almamı istemişti, bu sefer rakip olduk. Malta Ligi'nde takım maliyetleri çok uygun. Malta gibi Portekiz gibi ülkelerle ilgili düşüncem var. Yurt dışında yeni bir kulüp alabilirim."