Kulüp başkanı resmen açıkladı: "Galatasaray bırakırsa hemen alırım!"

"Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz."

"Avrupa Kupaları'nda 2'de 2 yaptık amacımız Hamrun'u mağlup ederek yolumuza kayıpsız devam etmek ve grupta avantaj yakalamak. Hamrun Malta Ligi takımı, Malta ile ilişkilerim çok iyi bundan 2 yıl önce Malta Devlet Başkanı ülkelerinden kulüp almamı istemişti, bu sefer rakip olduk. Malta Ligi'nde takım maliyetleri çok uygun. Malta gibi Portekiz gibi ülkelerle ilgili düşüncem var. Yurt dışında yeni bir kulüp alabilirim."