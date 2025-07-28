Kulüp başkanı, transferi "Anlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: Galatasaray'da ayrılık!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.



Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'in imzasına odaklanan sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın geleceği belirsizliğini koruyordu. KULÜP BAŞKANI, MORATA'YI AÇIKLADI



İtalya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi.

Serie A ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcünün transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. "MİLAN'LA ANLAŞTIK, GALATASARAY'I BEKLİYORUZ"



Suwarso'nun açıklamasında "Alvaro Morata transferi için hazırız. Kendisiyle kişisel tüm şartlarda, Milan'la da her ayrıntıda anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Milan ile görüşmesini bekliyoruz, biz üstümüze düşeni yaptık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcunun da transfer için hazır olduğu ve ayrılık için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

PERFORMANSI Sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.