Kulüper Dünya Kupası'nda günün maçları: Milli yıldızlar sahaya çıkıyor

FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda güne üç maçla devam edilecek.

Saat 19'da D Grubu'nun açılış maçı oynanacak. Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, MLS ekibi Los Angeles FC'yle karşılaşacak.



Gece 01'deki maçta Arjantin devi Boca Juniors ile Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica'nın maçı var.



Sabaha karşı 4'te oynanacak karşılaşmada ise D Grubu'nda ilk haftanın kapanışını Brezilya temsilcisi Flamengo ile Tunus ekibi Esperance yapacak.

Maçlar TRT ve TRT Spor'dan yayınlanacak.