Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ali Koç seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı gerçekleşti.



Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.



Kulüpler Birliği Başkanlığı'na yeniden Ali Koç seçildi.



Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Devam etme düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın güveni ve yoğun baskısı nedeniyle geri çevirmedim. İnşallah yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyonu emeği ve mesaisi vardır. Onlara teşekkür ediyorum. İbrahim bey ve ekibine hayırlı olsun. Hepimizin el birliğiyle yeni federasyona destek olmamız gerekiyor.

YABANCI KURALI

Yeni başkanımız vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş, aslında herkese yarayan bir karar ama transfer planlamasını buna göre yapan takımlar için dezavantaj bunlardan biri de biziz."