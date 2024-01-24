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Kulüpler Birliği, Süper Lig yayın ihalesi şartnamesini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni yayın ihalesi için hazırlıklarını sürdürürken, Kulüler Birliği'nden yeni bir adım geldi. Kulüpler Birliği, 300 bin lira karşılığında Süper Lig yayın ihalesi şartnamesini satın aldı.

Kulüpler Birliği, Süper Lig yayın ihalesi şartnamesini aldı

 için yeni yayın ihalesi yaklaşırken Kulüpler Birliği'nden yeni bir adım geldi.

Kulüpler Birliği 'İktisadi İşletme' vasfını kullanarak Süper Lig yayın ihalesi şartnamesini satın aldı.

Vakfın yayın ihale dosyası için 300 bin TL ödediği belirtildi.

KULÜPLERİ KORUMAK İÇİN ADIM

Kulüpler Birliği'nin bu hamleyi beklenenden daha düşük bir teklifi önlemek ve kulüpleri korumak amacıyla yaptığı ifade edildi.

Vakfın gündemi arasında her maçın ayrı ayrı pazarlanması da var.

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