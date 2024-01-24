Kulüpler Birliği, Süper Lig yayın ihalesi şartnamesini aldı

Süper Lig için yeni yayın ihalesi yaklaşırken Kulüpler Birliği'nden yeni bir adım geldi.



Kulüpler Birliği 'İktisadi İşletme' vasfını kullanarak Süper Lig yayın ihalesi şartnamesini satın aldı.

Vakfın yayın ihale dosyası için 300 bin TL ödediği belirtildi.

KULÜPLERİ KORUMAK İÇİN ADIM



Kulüpler Birliği'nin bu hamleyi beklenenden daha düşük bir teklifi önlemek ve kulüpleri korumak amacıyla yaptığı ifade edildi.



Vakfın gündemi arasında her maçın ayrı ayrı pazarlanması da var.

