Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yumruklu saldırıya kınama

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Saldırı sonrası adli soruşturma başlatılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lig maçlarının süresiz ertelendiğini duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırı sonrası açıklama geldi.



Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz." denildi.



Açıklamada, "Sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız." ifadesi kullanılarak, şu görüşlere yer verildi:



"Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

