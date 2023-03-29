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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

Kulüpler Birliği, Beşiktaş başta olmak üzere bazı takımların Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı sonrası toplandı.

Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

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Kulüpler Birliği gündemdeki konularla ilgili Ali Koç başkanlığında toplandı.

Toplantıda Beşiktaş ve bazı kulüplerin ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı masaya yatırılıyor.

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşleri alınacak. Görüşler sonrası oylama yapılması ve alınan kararın TFF'ye iletilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu.

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