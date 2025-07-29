Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Ertuğrul Doğan oldu

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan seçildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğan'ı şu sözlerle tebrik etti:



"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."