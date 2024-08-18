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Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması: Kınıyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un iterek düşürülmesini kınadı.

Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması: Kınıyoruz
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sahaya indi: Oyun durdu, saha karıştı

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Kulüpler Birliği Vakfı, Göztepe- karşılaşmasındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada olay kınanırken "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında, Sayın Başkan 'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına, camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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