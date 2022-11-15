 Kulüpler Birliği'nden La Liga ile dostluk turnuvası anlaşması - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Kulüpler Birliği'nden La Liga ile dostluk turnuvası anlaşması

Kulüpler Birliği, Dünya Kupası için verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villareal'le karşılaşacağını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden La Liga ile dostluk turnuvası anlaşması

2022 Dünya Kupası için verilecek arada Kulüpler Birliği ve , dostluk turnuvası düzenleyecek.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenleyecektir. Villareal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızdan ve ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar, ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Kulüpler Birliği'nden La Liga ile dostluk turnuvası anlaşması - 1

MAÇ PROGRAMI

30 Kasım - 20.00 | Fenerbahçe - Rayo Vallecano

3 Aralık - 16.00 | Galatasaray - Rayo Vallecano

3 Aralık - 19.00 | Fenerbahçe - Villareal

6 Aralık - 20.00 | Galatasaray - Villareal

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