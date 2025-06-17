Kulüpler Dünya Kupası: Chelsea, Los Angeles'ı yendi

ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles karşılaştı.



Chelsea, 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez'in attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.





Grubun diğer maçı, bugün TSİ 04.00'te Tunus'un ES Tunis takımı ile Brezilya ekibi Flamengo​​​​​​​ arasında oynanacak.