Kulüpler Dünya Kupası | Son 16 eşleşmeleri belli oldu

ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması, Real Madrid - RB Salzburg maçıyla tamamlandı.

Real Madrid'in Salzburg'u 3-0'la geçip tur atlamasıyla son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

Real Madrid son 16 turunda Juventus ile eşleşti. Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:



- Inter - Fluminense



- Manchester City - Al Hilal

- Palmeiras - Botafogo



- Benfica - Chelsea



- PSG - Inter Miami



- Flamengo Bayern Münih



- Real Madrid - Juventus



- Borussia Dortmund - Monterrey

