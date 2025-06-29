Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 saat 39 dakikalık maç ve isyan: "Bu bir şaka olmalı!"
Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile Chelsea arasında oynanan müsabakanın süresi izleyenleri şaşkına çevirdi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Chelsea çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde oynanan son 16 turu maçında İngiliz ekibi Chelsea ile Portekiz temsilcisi Benfica karşılaştı.
ORKUN İLK 11'DE BAŞLADI, KEREM 46'DA GİRDİ
Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü maça ilk 11'de başlarken, Kerem Aktürkoğlu ise 46. dakikada oyuna girdi.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64. dakikasında Chelsea, Reece James'in golüyle 1-0 öne geçti.
Fırtına uyarısı nedeniyle 85. dakikada ara verilen müsabakaya, yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam edildi.
Benfica, 90+5. dakikada Angel Di Maria'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı ve müsabakada uzatmaya gidildi.
Portekiz ekibinde Gianluca Prestianni, uzatmanın ikinci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran İngiliz temsilcisi, 108. dakikada Christopher Nkunku, 114. dakikada Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı gollerle maçı 4-1 kazanmasını bildi.
4 SAAT 39 DAKİKA
Maç olumsuz hava koşulları sebebiyle toplamda 4 saat 39 dakika sürdü.
RAKİP PALMEIRAS
Chelsea, çeyrek finalde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.
ENZO MARESCA'DAN İSYAN: "BU BİR ŞAKA!"
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, karşılaşma sonrasında şöyle konuştu:
"85 dakika kontrolü elimizde tuttuk. Aradan sonra her şey değişti. Bana göre futbol bu değil. Şimdiden yedi, sekiz, dokuz maç durduruldu. Bence bu futbol değil, bir şaka. Bunun içinde olamazsınız. Anlamakta zorlanıyorum. Güvenlik gerekçesiyle maçı tatil edebilirsiniz. Ancak yedi sekiz maçı tatil etmeniz gerekiyorsa bu demektir ki burası turnuva için doğru yer değil."
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