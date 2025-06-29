Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 saat 39 dakikalık maç ve isyan: "Bu bir şaka olmalı!"

4 SAAT 39 DAKİKA



Maç olumsuz hava koşulları sebebiyle toplamda 4 saat 39 dakika sürdü.



RAKİP PALMEIRAS



Chelsea, çeyrek finalde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.



ENZO MARESCA'DAN İSYAN: "BU BİR ŞAKA!"



Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, karşılaşma sonrasında şöyle konuştu:



"85 dakika kontrolü elimizde tuttuk. Aradan sonra her şey değişti. Bana göre futbol bu değil. Şimdiden yedi, sekiz, dokuz maç durduruldu. Bence bu futbol değil, bir şaka. Bunun içinde olamazsınız. Anlamakta zorlanıyorum. Güvenlik gerekçesiyle maçı tatil edebilirsiniz. Ancak yedi sekiz maçı tatil etmeniz gerekiyorsa bu demektir ki burası turnuva için doğru yer değil."