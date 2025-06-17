Kulüpler Dünya Kupası'nda günün maçları: Hakan Çalhanoğlu sahne alacak

FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda 4 maç daha oynanacak.

Saat 19'da F grubu açılış maçında Brezilya ekibi Fluminense ve Borussia Dortmund karşılaşacak.



River Plate ve Japonya ekibi Urawa Red arasındaki E grubu açılış maçı saat 22'de başlayacak.

HAKAN MAÇI 04.00'DA



F grubunda ilk hafta Gece 1'de Güney Kore temsilcisi Ulsan Hora ve Güney Afrika takımı Mamel Sundow maçıyla kapanacak.



E grubunda ilk haftanın kapanışını sabaha karşı 4'te Meksika ekibi Monterrey ve son Şampiyonlar Ligi finalisti Hakan'lı Inter yapacak.

