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Kulüpler Dünya Kupası'nda günün maçları: Hakan Çalhanoğlu sahne alacak

FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda güne 4 maçla devam edilecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkacak.

Kulüpler Dünya Kupası'nda günün maçları: Hakan Çalhanoğlu sahne alacak

FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda 4 maç daha oynanacak. 

Saat 19'da F grubu açılış maçında Brezilya ekibi Fluminense ve Borussia Dortmund karşılaşacak.

River Plate ve Japonya ekibi Urawa Red arasındaki E grubu açılış maçı saat 22'de başlayacak.

HAKAN MAÇI 04.00'DA

F grubunda ilk hafta Gece 1'de Güney Kore temsilcisi Ulsan Hora ve Güney Afrika takımı Mamel Sundow maçıyla kapanacak.

E grubunda ilk haftanın kapanışını sabaha karşı 4'te Meksika ekibi Monterrey ve son Şampiyonlar Ligi finalisti Hakan'lı Inter yapacak.

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