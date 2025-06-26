Kulüpler Dünya Kupası'nda ortalık savaş alanına döndü: Tünele kadar kovaladı, kafasına sopa isabet etti

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Müsabaka boyunca sık sık karşı karşıya gelen ve ikili mücadelelerde birbirlerine sert bir tavır takınan River Plate'in sol beki Acuna ile Inter'in sağ beki Dumfries, Montiel'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda tartıştı.

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan maçta İtalyan ekibi Inter, Arjantin temsilcisi River Plate'le karşılaştı. Inter, 78. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından Inter, organizasyonda adını son 16'ya yazdırdı. River Plate'te 66. dakikada Lucas Martinez ve 90+5'te Gonzalo Montiel kırmızı kart gördü.

TÜNELE KADAR KOVALADI: "BURAYA GEL" Marcus Acuna, Denzel Dumfries'i tünele kadar kovaladı ve Arjantinli futbolcunun koştuğu esnada "Buraya gel" diye bağırdığı görüldü.

İki takımın oyuncuları, Acuna ve Dumfries'i ayırırken, son düdük sonrası sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Hollandalı sağ bek soyunma odasına hızla giderken güvenlik güçleri ve futbolcular, Acuna'ya engel olmak için büyük çaba sarf etti.

KAFASINA SOPA İSABET ETTİ



Tüm bu olaylar yaşanırken River Plate tribünlerinden Dumfries'e yabancı cisimler ve sopa parçalarının fırlatıldığı görüldü. Hatta bir sopa, Dumfries'in kafasına isabet etti.



Olayla ilgili henüz açıklama yapılmazken, Dumfries'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.