Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün oynanacak 2 maçla başlıyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor. Günün ilk maçı Brezilya derbisine sahne olacak.
A Grubu lideri Palmeiras, B Grubu'nu averajla Atletico Madrid'in önünde bitiren Botafogo'yla karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19.
Günün kapanışında ise milli futbolcular sahne alacak.
C Grubu'nu Bayern Münih'in önünde lider bitiren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica ile UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki maç 23'te başlayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Real Madrid
- Futbol