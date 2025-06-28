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Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün oynanacak 2 maçla başlıyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor.  Günün ilk maçı Brezilya derbisine sahne olacak.

A Grubu lideri Palmeiras, B Grubu'nu averajla Atletico Madrid'in önünde bitiren Botafogo'yla karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19.

Günün kapanışında ise milli futbolcular sahne alacak.

C Grubu'nu Bayern Münih'in önünde lider bitiren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica ile UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki maç 23'te başlayacak.

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