FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor. Günün ilk maçı Brezilya derbisine sahne olacak.

A Grubu lideri Palmeiras, B Grubu'nu averajla Atletico Madrid'in önünde bitiren Botafogo'yla karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19.



Günün kapanışında ise milli futbolcular sahne alacak.



C Grubu'nu Bayern Münih'in önünde lider bitiren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica ile UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki maç 23'te başlayacak.