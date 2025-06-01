Kulüpler Dünya Kupası'ndaki tüm takımlar netleşti: İşte gruplar

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles FC (LAFC), Meksika takımı Club America'yı play-in maçında 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.



Los Angeles'taki BMO Stadyumu'nda oynana maçta Club America, 64. dakikada Brian Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.



Mücadelenin 89. dakikasında Igor Jesus'un fileleri havalandırmasıyla eştiği yakalayan Los Angeles, uzatmalara götürdüğü maçı 115. dakikada Denis Bouanga'nın ayağından bulduğu golle kazandı.



LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Flamengo ve Tunus'tan Esperance kulüpleriyle mücadele edecek.



2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da El Ahli ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:



A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)



B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)



C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)



D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)



E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)



F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)



G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)



H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)