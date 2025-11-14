Kulüpler ne yapacak? Bahisten ceza alan futbolcular için büyük tehlike kapıda!

"HENÜZ KESİNLEŞEN BİR CEZA YOK"

"Buradaki en kritik nokta 6 ay. 6 ay ve üzeri ceza alan futbolcularda şu tehlike mevcut; TFF, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 27. maddesinin b bendinde kulübün fesih hakkı var. "Futbolcunun en az 6 ay kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması yazıyor. Burada da bakmamız gereken nokta, "kesinleşmiş" ifadesi. Henüz kesinleşen bir ceza yok. PFDK'dan ceza var evet ancak 7 gün içinde TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapabilir futbolcular."

"FUTBOLCULARIN YAPMASI GEREKEN ŞEY ÇOK AÇIK"

"Futbolcuların cezaları herhangi bir şekilde 6 ay ile kesinleşirse kulübün tek taraflı olarak haklı şekilde feshetme durumu oluşuyor. 6 ay ve üzeri ceza alan futbolcuların yapması gereken şey; Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmak, iyi niyetli olarak açıklama yapmak, indirim nedenlerinden bahsetmek, ceza bu şekilde onanırsa ciddi şekilde zarar uğrayacağını söylemek... Bunları beyan edip, kararı beklemeleri gerekiyor."