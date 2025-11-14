Kulüpler ne yapacak? Bahisten ceza alan futbolcular için büyük tehlike kapıda!
14.11.2025 14:24
Selim Başeğmezer
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıklamıştı. Ceza alan futbolcuların bazılarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
Türk futbolunda bahis soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Spor dünyasında yer alan binlerce kişi hakkındaki incelemeler sürerken, bir yandan da verilen kararlar açıklanıyor.
Son olarak PFDK, bahis oynayan 102 futbolcunun cezasını açıklamıştı.
Abdulsamet Burak, Ndao, Oktay Aydin, Orkun Özdemir ve Ali Şaşal Vural'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilirken, Metehan Baltacı, Eren Karadağ, Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Kaan Yurdakul da 9 ay hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.
6 ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular için ise dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu binası.
TFF Disiplin Talimatı'nın 27. maddesinde Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 27. maddesinin b bendinde kulüplerin oyuncunun sözleşmesini feshetme hakkı doğuyor.
Bu durum sonrası spor hukukçusu Anıl Dinçer, verilen cezalar sonrası nasıl bir yol izleneceğine dair ntv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Dinçer'in sözleri:
"45 GÜN CEZA ALAN FUTBOLCULAR..."
"Çoğu oyuncu 45 gün ceza almış. 45 günün nedeni de PFDK'nın en alt düzeyden ceza vermesi olmuş. Takdiri indirim nedenlerini kullanarak 3 aylık cezalar 45 güne indirilmiş. Bu oyuncular Tahkim'e de gitse sonucun pek değişeceğini sanmıyorum açıkçası."
Galatasaraylı Eren Elmalı, 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.
"HENÜZ KESİNLEŞEN BİR CEZA YOK"
"Buradaki en kritik nokta 6 ay. 6 ay ve üzeri ceza alan futbolcularda şu tehlike mevcut; TFF, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 27. maddesinin b bendinde kulübün fesih hakkı var. "Futbolcunun en az 6 ay kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması yazıyor. Burada da bakmamız gereken nokta, "kesinleşmiş" ifadesi. Henüz kesinleşen bir ceza yok. PFDK'dan ceza var evet ancak 7 gün içinde TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapabilir futbolcular."
"FUTBOLCULARIN YAPMASI GEREKEN ŞEY ÇOK AÇIK"
"Futbolcuların cezaları herhangi bir şekilde 6 ay ile kesinleşirse kulübün tek taraflı olarak haklı şekilde feshetme durumu oluşuyor. 6 ay ve üzeri ceza alan futbolcuların yapması gereken şey; Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmak, iyi niyetli olarak açıklama yapmak, indirim nedenlerinden bahsetmek, ceza bu şekilde onanırsa ciddi şekilde zarar uğrayacağını söylemek... Bunları beyan edip, kararı beklemeleri gerekiyor."