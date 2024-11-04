Kulüplerin hakem isyanı: Son düdük çalıyor, tartışmalar başlıyor

Türk futbolunda son düdük çalıyor, hakem tartışmaları başlıyor.



Süper Lig'de geride kalan haftanın gündemi, hakem kararlarıydı.



Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra, sahadaki mücadeleden çok hakemler konuşuldu.



Beşiktaş'ın derbi isyanından 6 gün sonra konu değişmedi. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin ardından da iki taraf da hakemlere öfkeliydi.



VAR hakemine tepki gösterenlerden biri de Jose Mourinho oldu.

"24 YILDA 19 TANE FARKLI MHK"

Tartışmaları NTV'de değerlendiren Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Umut Eken, futbol yönetimindeki istikrarsızlık nedeniyle hakemlerin sorun yaşadığını söyledi.



Eken, "Temel problem Türk futbol idaresinin sağlıklı şekilde yapılmaması. Burada çok ciddi bir istikrarsızlık var. 24 yılda 19 tane farklı MHK görev yapmış." dedi.



Temmuz ayında Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu,, Merkez Hakem Kurulu'nun başına aynı görevi 2 yıl önce yapan Ferhat Gündoğdu'yu getirmişti.

