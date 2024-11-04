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Kulüplerin hakem isyanı: Son düdük çalıyor, tartışmalar başlıyor

Türk futbolu geride kalan haftada oynanan iki derbinin ardından hakemleri tartışıyor. Kararlara isyan eden kulüpler, Türk hakemliğinde köklü değişim talep ediyor.

Kulüplerin hakem isyanı: Son düdük çalıyor, tartışmalar başlıyor

Türk futbolunda son düdük çalıyor, hakem tartışmaları başlıyor.

'de geride kalan haftanın gündemi, hakem kararlarıydı.

Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra, sahadaki mücadeleden çok hakemler konuşuldu.

Beşiktaş'ın derbi isyanından 6 gün sonra konu değişmedi. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin ardından da iki taraf da hakemlere öfkeliydi.

VAR hakemine tepki gösterenlerden biri de Jose Mourinho oldu.

"24 YILDA 19 TANE FARKLI MHK"

Tartışmaları NTV'de değerlendiren Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Umut Eken, futbol yönetimindeki istikrarsızlık nedeniyle hakemlerin sorun yaşadığını söyledi.

Eken,  "Temel problem Türk futbol idaresinin sağlıklı şekilde yapılmaması. Burada çok ciddi bir istikrarsızlık var. 24 yılda 19 tane farklı MHK görev yapmış." dedi. 

Temmuz ayında Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu,, Merkez Kurulu'nun başına aynı görevi 2 yıl önce yapan Ferhat Gündoğdu'yu getirmişti.

Jose Mourinho'dan hakem tepkisi: "Onu bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz"

Jose Mourinho'dan hakem tepkisi: "Onu bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz"

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