Kulüplerinde renkdaş milli takımda rakip oldular

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi 'nde Belçika ile karşı karşıya geldiği kritik mücadelede ilginç bir tesadüf göze çarpıyor. İki ülkenin maç kadrolarında yer alan tam 9 futbolcu, kulüp kariyerlerinde aynı takımın başarısı için ter döküyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimler arasında Premier League'de Brighton forması giyen iki takım arkadaşı doğrudan birbirine rakip oldu. Milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu ile Belçika'nın sol beki Maxim De Cuyper bu maçta karşılıklı mücadele ettiler

Listede Beşiktaş'ta birlikte forma giyen 5 isim dikkat çekti. Orkun Kökçü ilk 11'de oynarken Salih Özcan, Emirhan Topçu ve İlhan Fakılı milli takımda, Leandro Trossard da Belçika'da yedek soyundu. Trossard 67'de De Bruyne'nin yerine sahaya girdi. Salih Özcan da ikinci yarı oyuna girince Trossard ile rakip oldu.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'in iki oyuncusu da bu heyecanı yaşadı. Yedek kalecimiz Berke Özer, Lille'de Belçika'nın ilk 11'inde sahaya çıkan stoper Nathan Ngoy ile takım arkadaşı.

Ayrıca Can Uzun ile Arthur Theate de Eintracht Frankfurt'ta geçen sezon birlikte forma giydi. Belçikalı oyuncu şu kiralık olarak Bologna'da oynuyor.