Küme düşen Ankaragücü'nde Dorin Rotariu kulüplerin radarında

Dorin Rotariu serbest kalmasıyla birlikte ilgi odağı oldu. Rumen futbolcunun ligden düşen Ankaragücü ile sözleşmesi sona erdi.



Rotariu için TFF 1.Lig ekipleri sıraya girerken, iki Süper Lig ekibi de oyuncuyla ilgilendiğini temsilcisine iletti.

Arap yarımadasından kulüpler de 29 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

KARİYERİ



Kariyerinin önceki dönemlerinde Club Brugge ve AZ Alkmaar gibi takımlarda da forma giyen Rotariu, bu sezon Ankaragücü'nde çıktığı 35 maçta 7 gol 8 asistlik performans sergiledi.