Küme düşen Bodrum FK'ya Puşçaş ilgisi
Süper Lig'den düşen Bodrum FK'da performansıyla öne çıkan Puşçaş'a yoğun ilgi var.
Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum FK'da kadroda kalan yabancı oyuncuların gelecekleri henüz netleşmezken, golcü George Puşçaş'a talipler olduğu öğrenildi.
Geride kalan sezonda 34 Süper Lig maçına çıkıp 8 gol atan Rumen golcüyle ülkesinden Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'in ilgilendiği ifade edildi.
Ayrıca İtalya Serie B takımlarının da Puşçaş'a ilgi gösterdiği ifade edilirken, oyuncunun şartlar sağlanması durumunda ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Puşçaş'ın Bodrum FK takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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