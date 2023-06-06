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Küme düşen Leicester City'de yaprak dökümü: 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

İngiliz ekibi Leicester City, sezon sonunda yollarını ayırdığı 7 oyuncuyu duyurdu.

Küme düşen Leicester City'de yaprak dökümü: 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

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Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de yaprak dökümü yaşanıyor.  

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren Çağlar Söyüncü, Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile kontrat yenilenmeyeceği belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'den küme düşen İngiltere temsilcisinde Hamza Choudhury'nun kontratındaki bir yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı, kaptan Jonny Evans ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

İspanya 1. Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

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