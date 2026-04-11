Küme düşme hattında kritik maç. Konyaspor ile Fatih Karagümrük 10. randevuda

Trendyol Süper Lig ’in 29. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük yarın saat 14.30’da Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı ve 18. sırada bulunuyor.

10. RANDEVU



Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 9 maçta yeşil-beyazlılar 2 galibiyet, kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet aldı.



Oynanan 4 maç ise berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Konyaspor 17 kez gol sevinci yaşarken, Fatih Karagümrük 14 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya’da 4 kez karşı karşıya geldi.



Bu müsabakalarda taraflar birer galibiyet elde ederken, 2 maç berabere sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki maçlarda 8 kez gol atma başarısı gösterirken, kırmızı-siyahlılar da 5 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.

OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK



Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu’nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.