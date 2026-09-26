Küme düşme tehlikesi sonrası konuştu. "Kazandıklarımızı alamazlar"

Manchester City , Premiere Lig'in finansal kurallarının 115'inin 114'ünden suçlu bulundu.

2009-2018 yılları arasındaki incelemenin ardından İngiliz ekibinin, küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.

Sezon öncesi Manchester City'den Barcelona 'ya transfer olan Rodri ise eski kulübünü savundu.

“OMUZ OMUZA VEREREK KAZANDIK”

Rodri, "Başardıklarımızı bizden alamazlar. Bu parayla ödenen bir şey değil. Emek vererek, birlikte çalışarak, her gün omuz omuza vererek kazandık." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Premier League 'de 5'te 5 yapan Manchester City liderlik koltuğunda oturuyor.

MANCHESTER CİTY İTİRAZ EDECEK

City'nin bağımsız bir komisyon tarafından alınan bu karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bu yüzden disiplin süreci devam edeceği için herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

City'yi bekleyen olası cezalar arasında para cezaları, puan silme, Premier Lig'den uzaklaştırma veya ihraç edilme yer alıyor.

DAHA ÖNCE NE OLDU?

UEFA, sponsorluk gelirlerini abarttığı gerekçesiyle 2020 yılında City'yi iki yıl Şampiyonlar Ligi'nden men etmişti. Kulüp, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etti ve yasak kaldırılmıştı.