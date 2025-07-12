Küme düştüler, icralık oldular, haciz geldi... Şimdi de puan silme cezası!

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken genç oyuncularının serbest kalmasına engel olamayan transfer yasaklısı Altay, FIFA'dan yine puan silme cezası alma kıskacında.

20 GÜN İÇİNDE ÖDEME GEREKLİ



Eski yabancı futbolculardan Edin Cocalic'e olan borç dosyasına 20 gün içinde 281 bin euro ve 30 bin İsviçre Frangı ödeme yapılmazsa kulübün 6 puan silme cezası alacağı açıklandı.

3 yıl boyunca 3. kez üst üste küme düşen asırlık çınar Altay icralık olmuştu. Kulüp markasına ve logosuna haciz gelmişti.



Öte yandan Geçen sezon kadrosunda bulunan Onur Efe, Yunus Efe, Arda Gezer, Kuban Altunbudak ve Altay'da sözleşmesi biten Yusuf Tekin de kulübe resmen veda etti. Yusuf, sosyal medya hesabında ayrılık mesajı yayınladı.