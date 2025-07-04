Küme düşürülen Lyon'dan Süper Lig'e fırsat: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte kulüpler takviyelerini tek tek açıklarken, iddialar da peş peşe gelmeye başladı.



Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray ile Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi.



Fransa'da borçları nedeniyle küme düşürülen Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYOR



Foot Mercato'nun haberine göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, oyuncunun transferi için harekete geçti.

OCAK AYI HATIRLATILDI İki kulübün de transfer için oldukça istekli olduğu belirtilirken, ocak ayında da girişimlerin olduğunun altı çizildi. ROMA DA DEVREDE



Fenerbahçe'nin sessiz bir şekilde ciddi bir teklifle masaya oturduğu yazılırken, Roma'nın da devrede olduğu aktarıldı. 20 MİLYON EURO



Ayrıca Lyon'un, Gürcü futbolcu için kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

Öte yandan oyuncuyu Suudi Arabistan ekipleri ve Sunderland'in de istediği vurgulandı.



Lyon formasıyla toplam 47 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 17 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.