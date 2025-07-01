Küme düşürülen takımdan Galatasaray'a: Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.



Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda efsane isim Fernando Muslera ile de yollar ayrılmıştı.

ANLAŞMAYA VARILAN İSİM...



Uruguaylı file bekçisinin yerine gelecek isim merakla beklenirken, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı isim ortaya çıktı.

beIN Sports'un haberine göre sarı - kırmızılılar, kaleci Lucas Perri ile prensip anlaşmasına vardı.