Küme düşürülen takımdan Galatasaray'a: Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu
Transfer dönemini Leroy Sane'nin imzasıyla açan Galatasaray, kaleci takviyesi için de sona geldi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda efsane isim Fernando Muslera ile de yollar ayrılmıştı.
ANLAŞMAYA VARILAN İSİM...
Uruguaylı file bekçisinin yerine gelecek isim merakla beklenirken, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı isim ortaya çıktı.
beIN Sports'un haberine göre sarı - kırmızılılar, kaleci Lucas Perri ile prensip anlaşmasına vardı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray'ın, Brezilyalı eldivenin kulübü Lyon'la bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Perri'nin Fransız kulübünde 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Lyon, geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle küme düşürülmüş ve Avrupa kupalarından ihraç kararı çıkması halinde kabul edileceğini duyurmuştu.
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